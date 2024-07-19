أخبار الهلال اليوم | سداسية نمساوية ومستقبل سلمان الفرج .. وخطة روما تفاجئ سعود عبد الحميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة الموافق 19 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الهلال يكتسح نويشتات بسداسية

حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على نادي نويشتات النمساوي بنتيجة (6-0)، في أولى مباريات الفريق الودية في معسكر النمسا، ضمن الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

ووقع على سداسية الهلال، كل من ألكساندر ميتروفيتش وخليفة الدوسري وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري ومحمد القحطاني (هدفين)، فيما يستعد الفريق لملاقاة العربي القطري، مساء الإثنين المُقبل.

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ويستهل الهلال الموسم الجديد، بمباراة القمة أمام الأهلي، في 13 أغسطس المقبل، بأبها، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث يتأهل الفائز إلى النهائي، ليواجه المتأهل من النصر ضد التعاون.

اختار القائد السعودي الكبير سلمان الفرج، "فريقه الجديد" الذي سينضم إليه رسميًا؛ بعد الرحيل عن عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.

دخل سعود عبد الحميد، نجم فريق الكرة بنادي الهلال ومنتخب السعودية الأول، في دائرة اهتمامات نادي روما الإيطالي، في إطار البحث عن ظهير أيمن جديد، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

أثارت تشالين جرازيك، مفسرة علم النجوم، الجدل بشأن مستقبل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

أصبح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، في سباق مع الزمن، من أجل اللحاق بمباراة القمة أمام الأهلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مراعاة مواقيت الصلاة في مباريات الموسم الجديد.

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

رد القائد السعودي الكبير سلمان الفرج، على مزاعم انهيار مسيرته الكروية؛ بعد الرحيل عن صفوف عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.