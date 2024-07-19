بعد جراحة الركبة .. مالكوم يسابق الزمن لإحياء "كابوس الدوري" للأهلي

هل يلحق نجم الهلال بمباراة السوبر؟

أصبح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، في سباق مع الزمن، من أجل اللحاق بمباراة القمة أمام الأهلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

إذا عدنا إلى الوراء 74 يومًا، فإن مالكوم كان قد صنع ريمونتادا لصالح الهلال أمام الأهلي، قبل دقائق من انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله، بعدما انطلق بين الدفاعات، وأحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 89، ليقود فريقه لتحقيق فوز مثير بنتيجة (2-1)، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي، ويضع الأزرق وقتها على بعد نقطة واحدة من الفوز بلقب الدوري، والذي حققه الهلال دون خسارة، بعد إنهاء الموسم برصيد 96 نقطة من 34 مباراة.

وذكر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل وإصابات الملاعب، أن مالكوم يواصل إجراء تمارين خاصة للتحميل على وتر الركبة من أجل تخفيف الألم، بعد انتهاء 4 أسابيع من العلاج بعد عملية الوتر.

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وأضاف، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن يتبقى على خطة العلاج، ما يتراوح بين 2-4 أسابيع، في حين يتبقى على مباراة كأس السوبر، 26 يومًا، وستكون مشاركة اللاعب بقرار من الطاقمين الطبي والفني، موضحًا أن القرار أيضًا لدى اللاعب، في حال الرغبة بالضغط والمشاركة من بداية الموسم، أو تأجيل العودة إلى بداية الدوري بحكم (طول الموسم)، وعدم الرغبة في المجازفة.

وفي حالة دخول مالكوم للتدريبات الجماعية خلال الأسبوعين المُقبلين، فهذا يزيد فرص مشاركته بالسوبر، وسيكون لدى اللاعب أسبوعان إضافيان، في الإعداد اللياقي مع الفريق قبل مباراة الأهلي، والمُقررة في 13 أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، في نصف نهائي كأس السوبر.