مراعاة لمواقيت الصلاة .. "المسابقات" ترسم خريطة مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد

التعاون والفيحاء يقصان شريط دوري روشن

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مراعاة مواقيت الصلاة في مباريات الموسم الجديد.

وقالت لجنة المسابقات، بيانًا صحفيًا، إنها وضعت في اعتبارها عددًا من المعايير عند جدولة مباريات الدوري ومنها مواقيت صلاة المغرب والعشاء، مع الاستقرار على تنظيم مواجهات كل جولة على مدار 3 أيام.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن عن أيام ومواعيد الجولات من الثالثة حتى الثامنة بعد التعرف على مباريات الفرق المشاركة في البطولات الآسيوية.

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وفي هذا السياق، تقرر أن تفتتح منافسات الدوري في نسخته الجديدة بـ3 لقاءات، يوم الخميس 22 أغسطس المقبل، حيث يلتقي التعاون بضيفه الفيحاء عند الساعة (07:10 مساءً) بتوقيت مكة المكرمة، ثمن يحل الرياض ضيفًا على الوحدة في تمام التاسعة مساءً، بينما يواجه النصر ضيفه الرائد في التوقيت ذاته.

ووفقًا للبيان، فإن مباريات الجولة الأولى تستمر الجمعة باستضافة ضمك للخليج عند الساعة (07:10 مساءً) بتوقيت مكة المكرمة، تليها مباراتا العروبة ومضيفه الأهلي، والقادسية أمام الفتح في التاسعة مساءً.

وتختتم الجولة السبت بـ3 مواجهات، الأولى بين الاتحاد ومضيفه الخلود عند الساعة (07:10 مساءً) بتوقيت مكة المكرمة، والهلال مع مضيفه الأخدود عند التاسعة مساءً، ويستقبل الشباب نظيره الاتفاق في التوقيت ذاته.