أخبار الهلال اليوم | سخرية الجابر من النصر، ومفاجأة جيسوس للاعبين

خطف الهلال بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء، بعد الفوز أمام نافباخور الأوزبكي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

على مدار السنوات الماضية، كان نادي الهلال السعودي، يفتخر بـ"امتلاكه" أفضل العناصر المحلية، التي لا تختلف كثيرًا عن الأجانب، والتي تساهم بشكل كبير في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج.

علق سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، على إهداره ركلتي جزاء، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نافباخور الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء.

لأن الديربيات تشتعل خارج الملعب بـ"قصف الجبهات" قبل أيام من مواعيدها، هكذا فعل أسطورة الهلال سامي الجابر قبل ديربي الرياض المنتظر أمام النصر.

يبدو أن الأخبار الحزينة، تلاحق الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي.

فاجأ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بعد سلسلة عدم الخسارة "المتتالية"، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

صراع جماهيري دائر حاليًا بين جمهور الهلال والنصر قبل ديربي الرياض المنتظر، خاصةً مع إعلان مجلس جمهور العالمي عن مفاجأة منتظرة.