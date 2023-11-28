"أحب الصعب" .. سالم الدوسري يفاجئ جماهير الهلال بعد إهداره ركلتي جزاء أمام نافباخور

تصريحات سالم الدوسري بعد مباراة الهلال ونافباخور

علق سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، على إهداره ركلتي جزاء، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نافباخور الأوزباكي، مساء اليوم الثلاثاء.

سالم أهدر ركلتي جزاء، قبل أن يسجل هدفًا عالميًا؛ ليقود الهلال للفوز (2-0) على نافباخور، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وقال الدوسري في تصريحات مع شبكة قنوات "بي إن سبورت"، بعد مباراة نافباخور: "أنا ليس أول لاعب، يهدر ركلتي جزاء.. كثير من النجوم، فعلوا ذلك".

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وأضاف نجم الهلال الكبير: "أنا أحب الصعب، وأحب التحديات"؛ في إشارة إلى هدفه العالمي، الذي جاء بعد إهداره ركلتي الجزاء.

وفي النهاية.. أعرب سالم الدوسري، عن سعادته الكبيرة، بفوز فريقه على نافباخور، وحجز بطاقة التأهل رسميًا، إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نافباخور "الوصيف".