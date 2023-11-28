"فشل الهجوم السعودي وبكاء سالم الدوسري بعد تقليد كريستيانو رونالدو" .. نافباخور يكشف نقطة ضعف الهلال

كشف نقطة ضعف الجيل الحالي لنادي الهلال

على مدار السنوات الماضية، كان نادي الهلال السعودي، يفتخر بـ"امتلاكه" أفضل العناصر المحلية، التي لا تختلف كثيرًا عن الأجانب، والتي تساهم بشكل كبير في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج.

والحقيقة هي أن جميع العناصر المحلية في صفوف نادي الهلال "دولية"؛ سواء مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أو في الفئات السنية المختلفة للأخضر.

وبالفعل.. راهن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الهلالي، على خط هجوم سعودي بـ"الكامل"، أمام نافباخور الأوزباكي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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هجوم الهلال أمام نادي نافباخور، في المباراة التي أقيمت في أوزباكستان، كان مكونًا من الرباعي السعودي "سالم الدوسري، محمد القحطاني، عبد الله الحمدان، وصالح الشهراني".

فشل الهجوم السعودي في الهلال

هذا الرباعي الهجومي السعودي، فشل في هز شباك النادي الأوزباكي "حديث النشأة"، والذي يصنف من ضمن "الفرق الصغيرة" في القارة الآسيوية، بالإضافة إلى عدم تشكيله الخطورة المعهودة عن الفريق الأزرق.

الفشل في هز شباك نافباخور، دفع بجيسوس لـ"إقحام" أبرز نجومه الأجانب في خط الهجوم؛ حيث أشرك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا بدلًا من القحطاني، والصربي أليكساندر ميتروفيتش بدلًا من صالح الشهري، وذلك في الدقيقة 67.

وبعد دقيقة واحدة فقط من دخوله إلى أرضية الملعب.. سجل مالكوم، هدف الهلال الأول في المباراة، مستغلًا تمركزه الرائع؛ حيث أكمل ركلة جزاء سالم الضائعة، إلى داخل الشباك، بعد أن تصدى لها حارس نافباخور.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الهدف؛ حيث ظهر الخط الهجومي الهلالي بـ"مستواه المعهود"، بعد دخول مالكوم وميتروفيتش إلى أرضية الملعب؛ وذلك من خلال تمريرات وتبادل أدوار، أكثر من رائع.

حتى أن سالم الدوسري، عاد للإبداع بعد هذه التبديلات؛ مسجلًا هدفًا عالميًا من منتصف ملعب نافباخور، وفوق حارس الفريق المنافس، في تشابه كبير للهدف الذي سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، في شباك الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سالم قام بـ"البكاء" بعد تسجيله هذا الهدف؛ حيث ربما يكون ذلك بسبب الضغط الذي شعر به، عقب إهداره ركلتي جزاء في مباراة الهلال ونافباخور.

لذلك.. يُمكن اعتبار أن مباراة نافباخور، كشفت أن فريق الهلال الحالي، أصبح مثل باقي الأندية السعودية، يعتمد بشكل أساسي على العنصر الأجنبي وليس المحلي، خاصة في خط الهجوم، كما أن الساحر السعودي سالم الدوسري، يحتاج إلى من يحرره داخل المستطيل الأخضر، من المحترفين.