أخبار الهلال اليوم | رسالة سالم الدوسري للجمهور .. والانقلاب ضد نيمار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024.

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"لا تجعل الهلال مكروهًا!" .. عبدالله فلاته يرفض إخماد الصراع مع محمد الشيخ بعد الإسقاط على الاتحاد

شهدت قمة الهلال والاتحاد، نزاعًا من نوع خاص، بين الناقدين عبد الله فلاته ومحمد الشيخ، حول رأيهما إزاء مباراة الكلاسيكو التي انتهت بثلاثية هلالية في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"ليس لديه أخلاق" .. جورج جيسوس يرد على رونالد كومان ويتضامن مع نجم الاتحاد!

وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، ردًا من العيار الثقيل، على تقليل مدرب هولندا، رونالد كومان، من الدوري السعودي، فيما يتعلق بقراره باستبعاد لاعب الاتحاد الجديد، ستيفن بيرجفاين، من قائمة الطواحين. "اقرأ التفاصيل"

"يدمر خزينة الهلال وصبر المسؤولين نفد!" .. كواليس الانقلاب ضد نيمار

يبدو أن قصة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اقتربت من النهاية، رغم أنها لم تبدأ من الأساس. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

قرعة كأس الملك "دور الـ16" | الاتحاد يصطدم بـ"قاهر الأهلي" .. ومواجهة صعبة للنصر وسهلة للهلال

أجريت مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية "الرياض"، قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"الله هو من يوزع الأرزاق" .. فيصل الجفن يعتذر إلى لاعب الهلال ويؤكد: شعرت بندم كبير!

قدّم الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، "اعتذاره" إلى أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بعد أن قام بانتقاده بشكل عنيف، في وقتٍ سابق. "اقرأ التفاصيل"

"وعكة صحية" لمحترف الهلال قبل مواجهة الخلود .. وتطورات إصابة متعب الحربي وتمبكتي

أعلن نادي الهلال السعودي، تعرض أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، لـ"وعكة صحية" قبل مواجهة الخلود، مساء يوم السبت القادم. "اقرأ التفاصيل"

سالم الدوسري للجمهور: لست شخصًا مثاليًا ولا أريد أن تروني هكذا!

أثار النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "الجدل" في الشارع الرياضي، برسالة جديدة إلى الجماهير. "اقرأ التفاصيل"

اشتعل الديربي مبكرًا .. النصر يحتج قبل مواجهة الهلال!

رغم أنه لا تزال تفصلنا أربع جولات على ديربي الرياض بين الهلال والنصر إلا أن العالمي قرر أن يشعل الأجواء مبكرًا بالاحتجاج! "اقرأ التفاصيل"