اشتعل الديربي مبكرًا .. النصر يحتج قبل مواجهة الهلال!

العالمي غاضب..

رغم أنه لا تزال تفصلنا أربع جولات على ديربي الرياض بين الهلال والنصر إلا أن العالمي قرر أن يشعل الأجواء مبكرًا بالاحتجاج!

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العالمي من المقرر أن يستضيف الزعيم على استاد الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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هذا الديربي لم يتحدد موعده بعد بشكل رسمي، لكن بحسب صحيفة "الرياضية" فإنه سيقام أحد يومي 31 أكتوبر أو الأول من نوفمبر المقبل.

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المشكلة هي أن العالمي سيلتقي بالتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث دور الـ16، والذي تحدد لمبارياته يومي 28 و29 من أكتوبر المقبل.

"الرياضية" أوضحت أن النصر يعتزم تقديم احتجاج رسمي على موعد المباراتي؛ الهلال في الدوري والتعاون في كأس الملك، بداعي ضغط المباريات، إذ أنه سيخوض وفقًا لتلك الروزنامة أربع مباريات في 13 يومًا.

يذكر أن رابطة دوري المحترفين هي المختصة بتحديد مواعيد مباريات دوري روشن، فيما تكون مواعيد كأس الملك من اختصاص لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.