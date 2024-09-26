بعد تصريح كومان حول الدوري السعودي..

وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، ردًا من العيار الثقيل، على تقليل مدرب هولندا، رونالد كومان، من الدوري السعودي، فيما يتعلق بقراره باستبعاد لاعب الاتحاد الجديد، ستيفن بيرجفاين، من قائمة الطواحين.

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وما إن أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع بيرجفاين، قادمًا من أياكس الهولندي، حتى شن كومان هجومًا ضد اللاعب، واصفًا إياه بأنه قرر البحث عن الأموال رغم سنه الصغيرة (26 عامًا)، وكان يفضل بقاؤه مع أياكس، ليقرر استبعاده من قائمة منتخب هولندا، في دوري الأمم الأوروبية، وهو الأمر الذي رد عليه بيرجفاين، قائلًا إنه لن يلعب مجددًا تحت قيادة كومان، وإنه سعيد باللعب في الدوري السعودي، مع نخبة من نجوم العالم.

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وفي حوار مع صحيفتي "آبولا وميستفوتبول"البرتغاليتين، قال جيسوس إن كومان ليس لديه أي أخلاق على الإطلاق، لانتقاد دوري روشن بهذا الشكل، وأضاف أن الدوري الهولندي أحد أضعف الدوريات في أوروبا، وهو لا يعرف الدوري السعودي.

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ولم يقتصر انتقاد كومان للدوري السعودي على تصريح واحد، بل واصل التقليل من دوري روشن، حينما علّق على انتقال ممفيس ديباي إلى الدوري البرازيلي من بوابة كورينثيانز، قائلًا غن فرص ديباي في الانضمام إلى المنتخب الهولندي أكبر من بيرجفاين، كون دوري البرازيل أقوى من السعودية.

يذكر أن جيسوس، الذي توج مع الهلال بثلاثية دوري روشن وكأس الملك والسوبر خلال الموسم الماضي، قاد فريقه لفوز كبير على الاتحاد بنتيجة (3-1)، في كلاسيكو الجولة الرابعة من الدوري، والتي شهدت مشاركة بيرجفاين في اللقاء، ليقود الهلال لتحقيق الانتصار الثامن على التوالي في مواجهاته ضد الاتحاد.