سالم الدوسري للجمهور: لست شخصًا مثاليًا ولا أريد أن تروني هكذا!

رسالة مثيرة للجدل من قائد نادي الهلال..

أثار النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "الجدل" في الشارع الرياضي، برسالة جديدة إلى الجماهير.

سالم البالغ من العمر 33 سنة، يواصل تألقه مع الفريق الهلالي، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث سجل هدفين وصنع 3 آخرين، خلال 8 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

وتحت عنوان "لست بالشخص المثالي".. أكد سالم عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء اليوم الخميس، أنه لا يريد أن يتم النظر إليه بأنه "مثالي".

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وشدد نجم نادي الهلال في رسالته، على أنه شخص بسيط، يحب أن يكون على طبيعته وأن ينطق بالكلام الطيب، ويكره التصنع والنفاق.

وأضاف سالم الدوسري: "لا أميل للكثرة، بل تكفيني القلة الصادقة.. ولا تلفتني الهدايا الباهظة، بقدر ما يعنيني صدقها"، لافتًا إلى أنه يملك قلبًا يصفو سريعًا، ويتغافل من أجل إبقاء الود.

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جدير بالذكر أن سالم يستعد مع الهلال، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.