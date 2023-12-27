أخبار الهلال اليوم | رحلة نيمار "الغريبة" رغم الإصابة .. ومفاجآت الميركاتو الشتوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ27 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ27 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الجماهير تؤيد الصفقة .. الهلال ينافس باريس سان جيرمان على "بديل" نيمار

يبدو أن إدارة نادي الهلال السعودي، اختارت "بديل" الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم (طالع التفاصيل).

مصير انتقال ثلاثي الهلال إلى الاتفاق في الشتوية

في مفاجأة من العيار الثفيل.. دخل نادي الاتفاق السعودي، في مفاوضات مع 3 نجوم من الهلال؛ لضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

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فيديو | باشتراك الجماهير ونجوم الغناء .. نيمار يقود "رحلة بحرية" رغم صعوبة إصابته

استغل البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، ابتعاده عن الملاعب حاليًا، جراء إصابته، للاستمتاع بوقته بطريقة خاصة، خاصةً بعد انفصاله عن صديقته برونا بيانكاردي (طالع التفاصيل).

وفد هلالي يطر إلى ماليزيا.. لهذا السبب!

أعلن الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، سفر وفد إداري من نادي الهلال السعودي، إلى ماليزيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

الحنيان كشف عن أن الوفد الهلالي؛ سيمثل النادي في قرعة دوري أبطال آسيا، والمقررة يوم الغد الخميس.

"نقترب من الهلال ولكن!" .. فهد الهريفي ينتقد النصر رغم الفوز التاريخي أمام الاتحاد

رغم سعادة فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، بفوز فريقه التاريخي أمام الاتحاد إلا أنه انتقد بعض الجوانب في المباراة كذلك، مؤكدًا أن العالمي يحتاج للكثير كي يتوج ببطولة (طالع التفاصيل).

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