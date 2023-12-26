مصير انتقال ثلاثي الهلال إلى الاتفاق في الشتوية

هل ينتقل ثلاثي الهلال إلى الاتفاق في الشتوية؟

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في مفاجأة من العيار الثفيل.. دخل نادي الاتفاق السعودي، في مفاوضات مع 3 نجوم من الهلال؛ لضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الاتفاق الذي يقوده فنيًا، الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، يُعاني من تراجع كبير في النتائج - حاليًا -؛ حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 24 نقطة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، مساء اليوم الثلاثاء، دخل الاتفاق في مفاوضات مع عبد الإله المالكي وعبد الله الحمدان وصالح الشهري، ثلاثي الزعيم الهلالي.

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الجوكم كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن توقف المفاوضات مع المالكي، في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب راتب اللاعب الضخم، والذي يُقدر بـ10 ملايين ريال في السنة.

وبخصوص الحمدان.. أعلن الإعلامي الرياضي، رفض البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، التخلي عن المهاجم الشاب، في الميركاتو الشتوي.

وأوضح عيسى الجوكم، أن الصفقة الأقرب للاتفاق؛ هي التعاقد مع المهاجم صالح الشهري، الذي يدخل "الفترة الحرة" من عقده مع الهلال، في شهر فبراير القادم.

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