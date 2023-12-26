فيديو | باشتراك الجماهير ونجوم الغناء .. نيمار يقود "رحلة بحرية" رغم صعوبة إصابته

استغل البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، ابتعاده عن الملاعب حاليًا، جراء إصابته، لاستمتاع بوقته بطريقة خاصة، خاصةً بعد انفصاله عن صديقته برونا بيانكاردي.

البرازيلي خاض خلال الأسابيع الماضية برنامجًا علاجيًا بعد إجرائه جراحة نظير تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال معسكر منتخب بلاده في أكتوبر الماضي.

لكن برنامجه العلاجي سيتوقف لثلاثة أيام، إذ بدأ أمس الثلاثاء،مستندًا على عكازه رحلته البحرية من مدينة سانتوس إلى بوزيوس، على متن سفينته السياحية "NEY"، والتي ستستمر لثلاثة أيام.

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البرنامج يشمل حفل غنائي، يشارك به عدد من النجوم، بخلاف وسائل الترفيه الموجودة بالسفينة كالسينما، المسابح، ملاعب "بولينج"، مسرح وغيرها، على أن يتراوح الاشتراك في الرحلة ما بين 1000 إلى 6000 دولار.

يذكر أن نيمار شارك مع الهلال في خمس مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة، قبل أن ينتهي موسمه بشكل رسمي بعدما تم التعاقد معه في الصيف الماضي مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.