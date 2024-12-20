أخبار الهلال اليوم | دليل براءة رابطة المحترفين من التعنت ضد ابن نافل .. ونيمار يتحدى منافسي الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.

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"لن يوقفنا أحد وأدعم هذه القضايا!" .. نيمار يتحدى منافسي الهلال ويؤكد: أريد تعويض الجماهير

أعرب نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن "حماسه" الكبير؛ للعودة إلى المباريات مجددًا، وتحقيق الألقاب والبطولات. "اقرأ التفاصيل"

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"بدون نجوم الهلال" .. اتحاد الكرة يعلن مشاركة منتخب السعودية في "الكأس الذهبية" رسميًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كبيرة، خلال صيف العام القادم "2025". "اقرأ التفاصيل"

ضربة مزدوجة .. إصابة ثنائي الاتحاد الأجنبي قبل كلاسيكو الهلال الكبير

أعلن نادي الاتحاد، "إصابة" اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع توقف المسابقات المحلية في السعودية؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون". "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"إذا قال الهلال كنتم طالبتم بسجنه!" .. أحمد الكاف يشعل جدلًا كبيرًا بكلماته عن جمهور الاتحاد

أشاد الحكم العماني أحمد الكاف، بجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، معتبرًا أنها من بين "الأفضل" في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | "موقف سالم الدوسري والبريكان" .. إعلان قائمة السعودية النهائية في كأس الخليج بـ"غياب لاعب هلالي"

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن "القائمة النهائية" للأخضر، في بطولة كأس الخليج 2024. "اقرأ التفاصيل"

بعد اتهام "صاحب التحديات" .. دليل يبرئ رابطة المحترفين من رغبتها في عقاب رئيس الهلال!

اتهم الإعلامي عبد الرحمن الجماز رابطة دوري المحترفين، بالبحث عن كيفية إجراء عقوبة على فهد بن نافل رئيس الهلال، بعد ما صدر منه خلال مباراة فريقه ضد الرائد بدوري روشن السعودي، ليظهر دليل يبرئ الرابطة من هذا الاتهام. "اقرأ التفاصيل"