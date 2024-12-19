ضربة مزدوجة .. إصابة ثنائي الاتحاد الأجنبي قبل كلاسيكو الهلال الكبير

لم يتم الكشف عن مدة غياب الثنائي..

أعلن نادي الاتحاد، "إصابة" اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع توقف المسابقات المحلية في السعودية؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

وسيكون كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال، يوم 7 يناير 2025؛ هو اللقاء الأول للعميد الاتحادي بعد انتهاء فترة التوقف؛ وذلك ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

وفي هذا السياق.. كشف الاتحاد في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، عن تعرض حسام عوار، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، وزميله الجناح الهجومي ستيفن بيرجفاين، للإصابة.

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وأشار الاتحاد إلى أن عوار تعرض للإصابة في "العضلة الضامة اليسرى"؛ حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، خلال الفترة القادمة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

أما بخصوص بيرجفاين.. أكد العميد أنه يُعاني من إصابة في "العضلة اليمنى"؛ حيث سيتم متابعة حالته باستمرار، قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول.

ولم يحدد الاتحاد في بيانه مدة غياب الثنائي الجزائري والهولندي؛ وذلك قبل أقل من 3 أسابيع على كلاسيكو السعودية الكبير، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

جدير بالذكر أن الاتحاد يقدّم موسمًا رائعًا في 2024-2025؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، مع تأهله إلى ربع نهائي الكأس.