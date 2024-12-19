"إذا قال الهلال كنتم طالبتم بسجنه!" .. أحمد الكاف يشعل جدلًا كبيرًا بكلماته عن جمهور الاتحاد

تصريحات فتحت أبواب من الانتقادات في وجهه..

أشاد الحكم العماني أحمد الكاف، بجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، معتبرًا أنها من بين "الأفضل" في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد يتواجد في عمان حاليًا؛ لخوض مباراة ودية أمام الفريق المحلي النصر، مساء غدٍ الجمعة؛ على هامش فترة توقف المسابقات السعودية، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الكاف قال في تصريحات مع الإعلامي الرياضي علاء سعيد، مساء اليوم الخميس: "أنا ما شفت جمهور له جمهور.. مشجعو الاتحاد يجعلوا أي لاعب يقدم 200% من مستواه".

واستشهد الحكم العماني بديربي جدة "الأخير" أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ للتأكيد على الإبداع الذي يقدمه جمهور العميد الاتحادي، في المباريات المختلفة.

GOAL

واعبتر أحمد الكاف أن تيفو "حبيبي يا رسول الله"، الذي رفعه جمهور الاتحاد نصرة للنبي محمد؛ هو أفضل لوحة فنية شاهدها في الملاعب على الإطلاق.

جماهير الاتحاد والأندية المنافسة استقبلت تصريحات الكاف بغضبٍ كبير؛ حيث رأت أنه من غير المنطقي، أن يقوم حكم لا يزال يُمارس عمله - حتى الآن -، بالإشادة بأحد الفرق ومشجعيه.

البعض اعتبر أن تصريحات كاف "ستشكك في نزاهته"، إذا أدار مباراة للاتحاد مستقبلًا؛ بينما قطاع آخر زعم أن الحكم العماني قد يتعرض لضغوطات تنعكس على العميد، حال تم إسناد أحد لقاءات الفريق له.

وكتب أحد الحسابات عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس؛ تعليقًا على تصريحات الحكم أحمد الكاف: "إذا قال الهلال كنتم سبتوه، وطالبتم بإيقافه وسجنه".

جدير بالذكر أن الاتحاد يقدّم موسمًا رائعًا في 2024-2025؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، مع تأهله إلى ربع نهائي الكأس.