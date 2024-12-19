رسميًا | "موقف سالم الدوسري والبريكان" .. إعلان قائمة السعودية النهائية في كأس الخليج بـ"غياب لاعب هلالي"

هذه هي الأسماء التي ستخوض صراع التتويج بلقب "خليجي 26"!..

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن "القائمة النهائية" للأخضر، في بطولة كأس الخليج 2024.

الكويت تستضيف "خليجي 26"، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوع الأخضر السعودي في "المجموعة الثانية"، إلى جانب كل من العراق والبحرين واليمن.

وشهدت "القائمة النهائية" للسعودية في بطولة كأس الخليج، تواجد سالم الدوسري وفراس البريكان، ثنائي الهلال والأهلي على التوالي؛ على الرغم من الشكوك التي لاحقتهما، بسبب الإصابة.

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أيضًا.. تأكدت "سلامة" علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، وظهير النصر سلطان الغنام، حيث شاركا في التدريبات الجماعية للأخضر، مساء اليوم الخميس، عقب شفائهما من الإصابة؛ لينضما إلى "القائمة النهائية" بشكل طبيعي.

وفيما يلي.. قائمة السعودية النهائية في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون":

* حراسة المرمى: محمد العويس - نواف العقيدي - أحمد الكسار.

* قلب الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي - سعد آل موسى - عون السلولي.

* ظهير دفاعي: ياسر الشهراني - سلطان الغنام - مهند الشنقيطي - نواف بوشل - عبدالملك العييري.

* خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري - مصعب الجوير - عبدالإله المالكي - أيمن فلاته - عبدالإله هوساوي.

* جناح هجومي: سالم الدوسري - محمد القحطاني - عبدالعزيز العثمان.

* قلب هجوم: صالح الشهري - فراس البريكان - عبدالله الحمدان - عبدالله رديف.

ويظهر من "القائمة النهائية" للمنتخب السعودي، "استبعاد" الحارس محمد الربيعي، لاعب نادي الهلال، وذلك بعد تواجده في المعسكر الإعدادي خلال الفترة الماضية؛ حيث اكتفى رينارد بالثلاثي "العويس، العقيدي والكسار"، في هذا المركز.

جدير بالذكر أن رينارد كان قد استبعد الثنائي عبدالإله العمري، قلب دفاع نادي الاتحاد، ومتوسط ميدان النصر عبدالله الخيبري، من معسكر المنتخب السعودي، في الساعات الماضية؛ بسبب الإصابة.