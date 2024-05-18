أخبار الهلال اليوم | رقصة جورج جيسوس .. وميتروفيتش يُنقذ "الضحية"!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 18 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 18 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"الهلال يحتاج لمنافس" .. وليد الفراج يطالب بنقل صراع ريال مدريد وبرشلونة إلى السعودية!

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة دفاعية عن نادي الهلال، إزاء حملات التشكيك في استعانة الفريق بالتحكيم للفوز في المباريات، قائلًا إن الفريق يحتاج لمنافس. "اقرأ التفاصيل"

ميدو: كاسترو لن ينام بعد الديربي .. وبونو "نصف الهلال"

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، أن البرتغالي لويس كاسترو هو أكثر شخص داخل النصر سيكون حزينًا بعدم فوز فريقه على الهلال في ديربي الرياض. "اقرأ التفاصيل"

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خطوة صادمة .. منافسة غير متوقعة للهلال والنصر على ضم فاران!

بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية هذا الموسم، ارتبط رافاييل فاران بالانتقال للثنائي السعودي الهلال والنصر، ولكن يبدو أن وجهته القادمة قد تكون مختلفة تامًا. "اقرأ التفاصيل"

غرسة جديدة من البليهي؟ حقيقة منع نجم الهلال من تكرار تصرفه "الشهير"

لا يتواجد علي البليهي، مدافع الهلال ومنتخب السعودية في مكان إلا وتصاحبه اللقطات المثيرة للجدل، وكان آخرها في مباراة ديربي الرياض الأخيرة بين الهلال والنصر. "اقرأ التفاصيل"

وليد الفراج مازحًا: 99 دقيقة لا تكفي لإسقاط الهلال .. وميتروفيش أنقذ "الضحية"

أشاد الإعلامي السعودي وليد الفراج، بقدرة الهلال على العودة أمام غريمه النصر في ديربي الرياض وخروجه بنقطة تعادل حفظت سجله الذهبي في دوري روشن بدون هزيمة حتى الآن. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | كريستيانو رونالدو "يقلد" ميتروفيتش .. والنصر يسخر من الهلال: "مبسوط يا حبيبي"!

ديربي الرياض الكبير بين النصر والهلال، كان يسير هادئًا للغاية؛ حتى جاءت الدقيقة 98 أو الثامنة من الوقت بدل الضائع، والتي غيرت كل شيء. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "أرعب الجماهير بسبب قلبه ثم رقص معهم!" .. جورج جيسوس يحتفل بتعادل الهلال مع النصر

أثار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "الرعب" خلال ديربي الرياض أمام النصر، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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