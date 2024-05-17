فيديو | كريستيانو رونالدو "يقلد" ميتروفيتش .. والنصر يسخر من الهلال: "مبسوط يا حبيبي"!

سخرية نصراوية بسبب ركلة الجزاء الهلالية..

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ديربي الرياض الكبير بين النصر والهلال، كان يسير هادئًا للغاية؛ حتى جاءت الدقيقة 98 أو الثامنة من الوقت بدل الضائع، والتي غيرت كل شيء.

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حكم الديربي احتسب ركلة جزاء، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع؛ سجل منها الهلال، هدف التعادل مع النصر (1-1)، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ونفذ ركلة الجزاء الهلالية، المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، ثم ذهب للاحتفال مع الجماهير بعد ترجمتها إلى هدف؛ وذلك على طريقته المعتادة "حركة الجنون".

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الإعلامي الرياضي خالد العليان من ناحيته، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ بعد هدف ميتروفيتش.

رونالدو الذي كان غاضبًا من احتساب ركلة الجزاء من الأساس، ظهر في الفيديو الذي نشره العليان؛ وهو يقلد احتفالية ميتروفيتش، بشكل ساخر للغاية.

ومن ناحيته.. سخر نادي النصر أيضًا عبر حسابه بـ"التيك توك"، من ركلة الجزاء التي احتسبها حكم الديربي؛ لمصلحة نادي الهلال، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

النصر أعاد اللقطة بشكل بطيء، في محاولة لإظهار أن المخالفة كانت خارج منطقة الـ18، مع وضع صوت يقول "مبسوط يا حبيبي.. مبسوط يا بابا"؛ في تلميحات ربما لمجاملة الهلال.

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