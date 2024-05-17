فيديو | "أرعب الجماهير بسبب قلبه ثم رقص معهم!" .. جورج جيسوس يحتفل بتعادل الهلال مع النصر

ماذا فعل جورج جيسوس؟..

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أثار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "الرعب" خلال ديربي الرياض أمام النصر، مساء يوم الجمعة.

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الهلال خطف تعادلًا قاتلًا أمام النصر (1-1)، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جيسوس ظهر في الدقائق الأخيرة من عمر الديربي؛ وهو يضع يده على قلبه، في أكثر من لقطة، الأمر الذي أثار القلق؛ خاصة مع تقدم المدرب البرتغالي في العمر.

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لكن.. هذا الحال تغير تمامًا بعد إطلاق صافرة نهاية الديربي بـ"التعادل"؛ حيث يبدو كما ولو كان المدير الفني البرتغالي، قد استعاد شبابه بالكامل.

وقام جورج جيسوس بـ"التفاعل" مع الجماهير الهلالية، التي كانت تتواجد في مدرجات "الأول بارك"؛ حيث "رقص" على أهازيجهم، احتفالًا بالحفاظ على سجل الفريق بـ"لا هزيمة"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الهلال، رفع رصيده بعد التعادل في الديربي إلى النقطة 90، في صدارة دوري روشن السعودي، الذي حقق لقبه رسميًا، وبفارق 12 نقطة عن النصر "الوصيف".

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