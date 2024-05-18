خطوة صادمة .. منافسة غير متوقعة للهلال والنصر على ضم فاران!

المدافع الفرنسي يستعد لمغادرة أولد ترافورد

بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية هذا الموسم، ارتبط رافاييل فاران بالانتقال للثنائي السعودي الهلال والنصر، ولكن يبدو أن وجهته القادمة قد تكون مختلفة تامًا.

المدافع الفرنسي خرج الأسبوع الماضي لتوديع جماهير الشياطين الحمر، مؤكدًا أنه سيرحل بعد نهاية عقده في يونيو المقبل، بعد فترة صعبة قضاها في أولد ترافورد.

ووسط حالة من الغموض حول الفريق القادم لفاران، خرج برنامج "En Caliente" على قناة "TV Azteca" ليؤكد أن نادي تايجرس المكسيكي سيصدم الجميع بالتعاقد مع فاران بالميركاتو الصيفي المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل قال الصحفي خوسيه رامون فرنانديز، عبر شبكة "ESPN" إن النادي المكسيكي يستعد لتكثيف مجهوداته للحصول على خدمات صاحب الـ31 سنة وسط منافسة شرسة من النصر والهلال من أجل جلبه إلى دوري روشن السعودي.

ولا تقتصر المنافسة فقط على الثنائي السعودي وتايجرس، فهناك أيضًا يوفنتوس وبايرن ميونخ على رأس قائمة المهتمين بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي.