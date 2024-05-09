أخبار الهلال اليوم | حقيقة انتقال سالم الدوسري إلى فريق دوري يلو .. وعلي البليهي مرشح للتمثيل الكوميدي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 9 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 9 مايو 2024.

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"مالكوم يشعل الصراع بين أساطير النصر" .. فهد الهريفي يستاء بعد اتهامات المنشطات!

انتفض فهد الهريفي، أسطورة النصر، للدفاع عن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

أتعشقون الجدل دائمًا؟ "أغلى الكؤوس" لم يسلم من سقطات الكرة السعودية أمام العالم!

يبدو أن القائمين على الكرة السعودية اعتادوا على إثارة الجدل دائمًا، ويرفضون أن ينتهي الموسم دون أن تتم إثارة الجدل بين الجماهير والمدربين والأندية، فالأمر طال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"! "اقرأ التفاصيل"

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سالم الدوسري إلى فريق في دوري يلو؟ الكشف عن الحقيقة

تداولت الجماهير بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب نادي القادسية الذي يلعب حاليًا في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، من أجل ضم سالم الدوسري لاعب الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

"تم التحرك رسميًا" .. الاتحاد يهدد الهلال بغياب نجمه المتألق أمام النصر

مستغلًا عدم مرور فترة الـ30 يومًا، تقدم نادي الاتحاد بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، نجم فريق الكرة بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"ليس هناك خطوة رسمية" .. إعلامي: جيسوس لن يجدد عقده مع الهلال في هذه الحالات!

كشف الناقد الرياضي عبد الله الحنيان، عن الحالات التي لن تمكن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، من تجديد عقده مع الزعيم، وهو الأمر الذي وصفه بـ"مسألة وقت". "اقرأ التفاصيل"

هل يلحق بديربي النصر؟ تطور جديد بشأن حالة سالم الدوسري

يسابق النجم سالم الدوسري الوقت من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام العين الإماراتي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

"مثل وليد؟" .. شقيق الفراج يكشف ميوله الهلالية ويرشح رونالدو والبليهي لتمثيل دور كوميدي!

كشف الفنان خالد الفراج، عن انتمائه لنادي الهلال، متحدثًا عن شقيقه، الإعلامي الرياضي وليد الفراج، والذي وصفه بأنه "ملهمه" أن يكون أخيه. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | رغم تواجده بالرياض .. نيمار يُشارك في إنقاذ ضحايا فيضان البرازيل

اجتاحت الفيضانات ولاية ريو جراندي دو سول في البرازيل خلال الأيام الماضية، لتشهد وقوع الكثير من الضحايا والمصابين، الأمر الذي دفع نيمار جونيور نجم الهلال للتحرك ومساعدة من تضرروا من هذه الكارثة. "اقرأ التفاصيل"

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