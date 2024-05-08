أتعشقون الجدل دائمًا؟ "أغلى الكؤوس" لم يسلم من سقطات الكرة السعودية أمام العالم!

سقطة جديدة في الكرة السعودية بسبب كأس الملك

يبدو أن القائمين على الكرة السعودية اعتادوا على إثارة الجدل دائمًا، ويرفضون أن ينتهي الموسم دون أن تتم إثارة الجدل بين الجماهير والمدربين والأندية، فالأمر طال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"!

وينتظر الجميع بفارغ الصبر إقامة مباراة نهائي كأس الملك، والتي ستجمع بين الهلال والنصر، في ديربي الرياض المنتظر بين الفريقين.

وبعد أن تأهل النصر لمواجهة الهلال في المباراة النهائية، شاهدنا الكثير من الجدل حول موعد تلك المواجهة، بين تبادل للتصريحات بين المدربين، وأخبار يتم تسريبها حول المواعيد المبدئية لتلك المواجهة وغيرها من الأمور.

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تبادل التصريحات بين جورج جيسوس ولويس كاسترو

بعد أن حسم الهلال تأهله إلى نهائي كأس الملك على حساب الاتحاد، خرج البرتغالي جيسوس مدرب الزعيم بتصريحات بالمؤتمر الصحفي، يؤكد خلالها على أن المواجهة ستقام يوم 31 مايو الجاري.

ورد مواطنه لويس كاسترو مدرب النصر على تصريحات جيسوس، حيث أكد على أنه لا يعلم موعد المباراة، فإذا كانت كما قال يوم 31 أو 32 في الشهر فهو وفريقه جاهز لتلك المواجهة.

وسرعان ما خرج جيسوس بتصريحات يؤكد فيها على أن ما قاله بشأن موعد المباراة، هو مجرد توقع فقط، وأنه لا يملك معلومة مؤكدة بشأن مواجهة نهائي أغلى الكؤوس.

تبادل التصريحات بين جيسوس وكاسترو كان مشهد غير جيد، يؤكد على أن ما يحدث من جانب القائمين على تحديد موعد المباراة أنهم يعشقون الجدل، فلم لم يتم حتى الآن تحديد موعد المباراة النهائية لجميع الأطراف؟

لأنهم يعشقون الجدل دائمًا

نتذكر في بداية الموسم حينما قامت رابطة دوري المحترفين بتحديد مواعيد المباريات في دوري روشن السعودي، فكان هناك جدل كبير بسببها لأنها كانت في وقت متأخر، والجميع كان مرتبط بمواعيد دوامات والدراسة.

كما أن الجدل كان مستمرًا بتحديد مواعيد مباريات الأندية الكبرى في وقت واحد، فمثلا كنا نجح أن الهلال يلعب مباراته في الجولة في نفس موعد مباراة الاتحاد أو النصر أو الأهلي، وفي بعض الجولات كنا نجد أن هناك 3 أندية كبرى تلعب في توقيت واحد!

وبعد شكاوى وانتقادات كثيرة، تداركت رابطة دوري المحترفين الخطأ، وقامت بتعديل مواعيد المباريات، حتى يتمكن المشاهد من متابعة جميع نجوم العالم الذين انضموا إلى أكبر الأندية السعودية في صيف 2023.

خطأ لا يليق بتطور الكرة السعودية

نعلم جميعًا أن تأخير إعلان موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليس بوليد اللحظة، بل هو الأمر الذي يتكرر دائمًا خلال السنوات الماضية.

ولكن الفارق الآن أن العالم أصبح يُتابع جميع مسابقات الكرة السعودية، وتنقله الكثير من القنوات العالمية، وعدم تحديد موعد نهائي كأس الملك أمر لا يليق بالتطور الذي يشهده الجميع.

كان من الضروري أن يتم تحديد موعد نهائي كأس الملك منذ بداية الموسم، أو على الأقل قبل تحديد طرفي تلك المواجهة المنتظرة، التي سينتظرها الكثير حول العالم، ولن أبالغ إذا قلت أن عددهم سيتخطى الملايين!