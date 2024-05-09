"ليس هناك خطوة رسمية" .. إعلامي: جيسوس لن يجدد عقده مع الهلال في هذه الحالات!

جيسوس: عقدي ينتهي مع الهلال في 31 مايو..

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كشف الناقد الرياضي عبد الله الحنيان، عن الحالات التي لن تمكن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، من تجديد عقده مع الزعيم، وهو الأمر الذي وصفه بـ"مسألة وقت".

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وأعاد جيسوس قلق جماهير الهلال، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة التعاون، التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة (3-0)، في الجولة 30 من دوري روشن السعودي، حيث قال إن عقده سينتهي مع نهاية الشهر الجاري، ولا يعلم ماذا سيكون مصيره.

وقال الحنيان، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "بالأرقام الكبيرة التي حققها مع الهلال، حيث المستوى الفني العالي والتكامل الفني، فإن جيسوس لن يغادر الهلال بسهولة والتجديد مسألة وقت، في ظل التوافق الكبير مع الإدارة، خاصة وأنه قد صرّح مسبقًا بأنه عاد للهلال من أجل استكمال مشروعه، بعدما غادر التجربة الأولى مضطرًا".

وأضاف "ليست هناك خطوات رسمية حتى هذه اللحظة، ولكن جيسوس لن يغادر بسهولة، وستكون مغادرته في حالات نادرة، كأن تعود إلى ظروفه الشخصية أو عدم استمرار إدارة الهلال".

وفي سياق متصل، كشف الحنيان عن حقيقة معرفة جيسوس بموعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، بعدما ذكر مسبقًا بأن مستعد لأي منافس في نهاية الشهر الجاري، دون إعلان اتحاد الكرة عن الموعد الرسمي.

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وأوضح "سألت جيسوس بعد ذلك المؤتمر حول سبب تأكيد المعلومة بشأن موعد نهائي كأس الملك، فرد عليّ بأنه يعتقد ذلك فقط، نظرًا لأن عقده ينتهي مع الهلال في هذا التاريخ، ومن المنطقي أن يقام النهائي في 30 أو 31 مايو، وفقًا لروزنامة الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، التي أعلنت عنها الرابطة".

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