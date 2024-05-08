سالم الدوسري إلى فريق في دوري يلو؟ الكشف عن الحقيقة

هل يرحل سالم الدوسري عن الهلال؟

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تداولت الجماهير بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب نادي القادسية الذي يلعب حاليًا في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، من أجل ضم سالم الدوسري لاعب الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ونجح القادسية في حسم صعوده إلى دوري روشن السعودي بشكل رسمي، بعدما تعادل أمام أحد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين الماضي، بالجولة 31 ضمن منافسات دوري يلو.

وكشف الإعلامي حامد القرني عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن خبر مفاوضات القادسية مع الدوسري غير صحيح.

وكتب القرني تغريدة جاء فيها: "خبر مفاوضات القادسية مع سالم الدوسري غير صحيح، والهدف من هذا الخبر التأثير على الهلال قبل نهائي أغلى الكؤوس".

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ويحتاج الهلال إلى نقطة واحدة من أجل حسم لقب دوري روشن السعودي، حينما يواجه فريق الحزم مساء السبت المقبل، كما أن الزعيم مرتبط بمواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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