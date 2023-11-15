أخبار الهلال اليوم | حقيقة التعاقد مع باولو ديبالا .. وميتروفيتش مهدد بـ"الإيقاف" 4 مباريات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | ميتروفيتش مهدد بـ"الإيقاف" 4 مباريات عن الهلال

بات النجم الصربي أليكساندر ميتروفيش، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مهددًا بـ"الإيقاف" 4 مباريات كاملة (طالع التفاصيل).

باولو ديبالا يقول كلمته .. موقف الهلال من التعاقد مع نجم روما لـ"خلافة" نيمار

في الأيام الماضية، تردد اسم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي روما الإيطالي؛ كأحد أقوى المرشحين لـ"تعويض" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في الهلال (طالع التفاصيل).

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الرعب يزداد في الهلال قبل ديربي النصر .. إصابة سالم الدوسري أقوى من المتوقع

يوم بعد آخر، تزداد مخاوف جماهير نادي الهلال، من غياب النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن ديربي الرياض الكبير أمام النصر (طالع التفاصيل).

"الهلال لم يرغب في تأجيل ديربي النصر لكن أراد كشف هذه الحقيقة"!

"هل سيتم تأجيل مباراة الهلال والنصر؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق الناديين، قبل ديربي الرياض الكبير، المقرر يوم 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"على نيمار تفهم خطورة وضعه" .. طبيب منتخب البرازيل يصدم الهلال بعد العملية الجراحية

كشف رودريجو لاسمار؛ طبيب المنتخب البرازيلي، تطورات حالة نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، بعد العملية الجراحية التي خضع لها مطلع الشهر الجاري (طالع التفاصيل).

"اللعب صار على المكشوف" .. اتهامات قاسية للاعبي الهلال بعد أحداث معسكر منتخب السعودية

جدل كبير يحوم بالمعسكر الحالي للمنتخب السعودي تسبب في توجيه اتهامات صريحة من عديد الأطراف للاعبي الهلال (طالع التفاصيل).

بعد سخريته من قبل .. ألفارو موراتا يكشف أخيرًا السبب الحقيقي لرفضه عرض الهلال السعودي

بينما كان يتعامل الإسباني ألفارو موراتا؛ مهاجم أتلتيكو مدريد، بشكل ساخر إلى حد ما بشأن العروض السعودية التي تلقاها خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خرج أول تصريح جاد منه حول هذه العروض (طالع التفاصيل).

الهلال يختار "هدف الاتحاد" بديلًا لنيمار .. ونجمه قد ينتقل إلى آرسنال في صفقة مفاجئة

يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، اختاروا بديل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم "المصاب" (طالع التفاصيل).

بعد سالم الدوسري .. لاعب جديد من الهلال يغادر معسكر المنتخب السعودي

غادر لاعب جديد من الهلال معسكر المنتخب السعودي الحالي، بعدما سقط ضحية للإصابة بعد زميله سالم الدوسري (طالع التفاصيل).

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