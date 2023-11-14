"الهلال لم يرغب في تأجيل ديربي النصر لكن أراد كشف هذه الحقيقة"!

كواليس مثيرة في ملف تأجيل ديربي الهلال والنصر

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"هل سيتم تأجيل مباراة الهلال والنصر؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق الناديين، قبل ديربي الرياض الكبير، المقرر يوم 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الهلال يرغب في تأجيل ديربي النصر؛ لمدة يومٍ واحد فقط؛ خاصة أنه سيلعب في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، مباراة حاسمة في دوري أبطال آسيا، أمام نافباخور الأوزباكي، خارج أرضه.

وحسب آخر الأخبار، سترفض لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، أي طلب من الزعيم الهلالي، لتأجيل ديربي الرياض، مع إقرار إقامته في الموعد المحدد سابقًا.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهدلق، عن أن الهلال، لم يرغب في الأساس، في تأجيل ديربي النصر المرتقب؛ لأنه يعلم بأن الطلب سيتم رفضه.

وأوضح الهدلق عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهلال أراد من خلال الحديث عن تأجيل الديربي؛ أن يكشف حجم التضييق الذي يمارس على الفريق الأزرق، في الجدولة.

واعتبر الإعلامي الرياضي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لا يستطيع تجاوز نظيره الهلال؛ إلا في مثل هذه الظروف الصعبة، ووضع العراقيل أمام الزعيم.

واختتم عبد العزيز الهدلق تغريدته؛ بالقول: "أما عندما تكون الفرص متكافئة.. فالكفة الزرقاء دائمًا متغلبة على قلعة العالمي".

جدير بالذكر أن نادي الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر "الوصيف"، بعد مرور 13 جولة.

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