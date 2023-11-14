"اللعب صار على المكشوف" .. اتهامات قاسية للاعبي الهلال بعد أحداث معكسر منتخب السعودية

الاتهامات تنهال على لاعبي الهلال..

جدل كبير يحوم بالمعسكر الحالي للمنتخب السعودي تسبب في توجيه اتهامات صريحة من عديد الأطراف للاعبي الهلال..

الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني يستعد حاليًا لمواجهتي باكستان والأردن يومي 16 و21 من نوفمبر الجاري، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبينما يسيطر لاعبو الهلال على اختيارات مانشيو، تعرض أربعة منهم لإصابات مختلفة خلال المعسكر، فغادر بالفعل سالم الدوسري وناصر الدوسري، بينما لا يزال يعاني ياسر الشهراني من إصابة في الساق وحسان تمبكتي من وعكة صحية، شُفي منها صباح الأمس.

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هذه الإصابات المفاجئة دفعت البعض في التشكيك في لاعبي الزعيم متهمين إياهم بالتهرب من المشاركة مع المنتخب، بهدف الحصول على قسط من الراحة قبل ديربي الرياض أمام النصر، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن، خاصةً وأنه يسبق هذه المواجهة بـ48 ساعة فقط مواجهة نافباخور الأوزبكي آسيويًا.

أحد المشككين في الهلاليين هو عبد الرحمن الشعبي؛ مراسل القنوات السعودية وبرنامج "أكشن يا دوري" السابق، الذي استعرض الإصابات وعلق: "نحاول نصفي النية بس للأسف ما قدرنا، من أجل مباراة الديربي ضيعوا المنتخب!!، نسوا بأنهم يلعبون 13 ضد 11 في كل مباراة 11 لاعب وفار وحكم وإبراهيم في دكة البدلاء، استحوا شوي اللعب صار على المكشوف".

فيما أضاف أحد المشجعين: "تمبكتي، سالم، الشهراني وناصر، كلهم أساسيين وجاهزين بآخر مباريات الهلال .. فجأة من أول تمرين بالمنتخب إصابات .. واستبعاد من قائمة المنتخب والعودة لناديهم.."، وعلق ثالث: "سبحان الله دايم إصابات الهلال ما تجي إلا قبل مباراة النصر بجولة ودليل هروب كم لاعب من خدمة منتخب الوطن والمعسكر والمسؤول ما بين سمح واستبعاد وعاجبه الوضع، المنتخب فيه لاعبين من كل الأندية بس الهلال تجيه إصابات بالكوم".