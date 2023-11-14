بعد سخريته من قبل .. ألفارو موراتا يكشف أخيرًا السبب الحقيقي لرفضه عرض الهلال السعودي

مهاجم أتلتيكو مدريد يتحدث عن العروض السعودية التي وصلته في الصيف..

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بينما كان يتعامل الإسباني ألفارو موراتا؛ مهاجم أتلتيكو مدريد، بشكل ساخر إلى حد ما بشأن العروض السعودية التي تلقاها خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خرج أول تصريح جاد منه حول هذه العروض.

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صاحب الـ30 عامًا كان هدفًا لأكثر من نادٍ سعودي في الصيف، على رأسهم الهلال بحسب التقارير التي انتشرت وقتها، لكن في الأخير تعاقد الزعيم مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

بعد نهاية الصيف وقبل فترة، وصف موراتا الأندية التي تقدمت له بعروض بـ"المجانين"، لكن اليوم كشف المهاجم الإسباني أن خوفه على مكانه في منتخب بلاده هو الدافع الحقيقي لرفضه الانتقال لشبه الجزيرة العربية.

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وقال موراتا، خلال تصريحاته لبرنامج "Radioestadio Noche": "لم أكن أنوي الانتقال لأي نادٍ سعودي، كانت لدي عروض كبرى، لكنها لم تصل لـ50 مليون يورو كما تحدث الإعلام".

وأضاف: "رفضتي كان بدافع رغبتي الأولى ألا وهي الاستمرار مع أتلتيكو مدريد والتتويج بالألقاب هنا، بجانب أن الذهاب لهناك ربما كان سيكون ثمنه خسارة مكاني في المنتخب الإسباني، وهو الأمر الذي سأندم عليه كثيرًا".

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا شارك الموسم الجاري في 15 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين، بينما ينتهي عقده مع الأتلتي بنهاية الموسم الجاري.

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