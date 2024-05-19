أخبار الهلال اليوم | جيسوس يبحث عن خصم وفهد بن نافل يسقط في موقف محرج!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأحد 19 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد 19 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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في نزال "حلبة النار" .. جورج جيسوس يبدأ مشوار تجديد عقده مع الهلال!

بدأ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، في اتخاذ خطوة من أجل تجديد عقده مع ناديه، في نهايته مع نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2024 في دوري روشن السعودي؟

تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا. (طالع التفاصيل)

"فهد بن نافل في موقف لا يُحسد عليه" .. رئيس الهلال يفجر جدلًا واسعًا بديربي النصر!

أثار فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية، والمدير التنفيذي فهد المفرج، حالة واسعة من الجدل، خلال لحظات حاسمة من عمر مباراة الديربي أمام النصر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1). (طالع التفاصيل)

"ليس حكم الساحة" .. المريسل يطالب بمعاقبة "صاحب الأزمة" في مباراة النصر والهلال!

شنّ الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، هجومًا على الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، الذي أدار تقنية الفيديو في مباراة الديربي بين النصر والهلال، في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

الأهلي والزمالك والهلال والسد سبقوه.. ليفركوزن ليس الأول في سلسلة دوري اللا هزيمة!

حصد باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني لكرة القدم في موسم تاريخي قدم خلاله مستويات هائلة، تكللت بعدم تعرضه للهزيمة في جميع المسابقات. (طالع التفاصيل)

"الهلال له علاقة بالأمر" .. نجم الأهلي يكشف سر الاحتفال بزفافه يوم مباراة أبها!

أطلق هيثم عسيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليقًا طريفًا حول الاحتفال بزفافه في نفس يوم مباراة فريقه أمام أبها، في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"أبحث عن خصم لأتصارع معه" .. جورج جيسوس يكشف عن سر تواجده في نزال "حلبة النار"

حرص المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، على التواجد في ملعب المملكة أرينا، من أجل حضور نزال "حلبة النار" المنتظر. (طالع التفاصيل)

خاص | "هناك أمور خفية تحدث!" .. شقيق عبدالرزاق حمدالله يشكك في الهلال

انضم عبدالرحيم حمدالله؛ شقيق المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد السعودي ووكيله، لحملة المشككين في نادي الهلال، بعدما توج بطلًا لدوري روشن، متسائلًا عن أمور خفية تحدث وراء الكواليس. (طالع التفاصيل)

ثلاثي الهلال في مرمى الاستهداف .. الاتحاد يلاحق نجوم المنتخب السعودي استعدادًا للصيفية

رغم امتلاكه ثنائي هجومي بحجم الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله والموهبة الشاب طلال حاجي في الهجوم إلا أن نادي الاتحاد يسعى لدعم صفوفه بمهاجمَين محليين جديدين خلال الميركاتو الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

"أنت المستفيد الوحيد من الحركات القذرة" .. فهد الهريفي يفتح النار على وليد الفراج

يبدو أن فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، قد طفح به الكيل تجاه الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، إذ كان تعامله مع الاتهامات التي توجه للاعبين الأجانب بشأن "الحركات القذرة" للجماهير في المباريات، كالقشة التي قصمت ظهر البعير. (طالع التفاصيل)

بين الكذب وتضليل الرأي العام .. الدوري السعودي ضل طريقه في رحلة استهداف الإنجليزي!

"نحن الدوري الأقوى في المنطقة العربية بلا منازع بل إننا نريد منافسة الدوريات الأوروبية الكبرى"، عبارة تتكرر على مدار العام الماضي من الإعلام السعودي والمسؤولين عن كرة القدم في المملكة بشكل عام. (طالع التفاصيل)

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خاص | "أمر طبيعي" .. مصدر في النصر يعلق على جدل الحارس الخاص لـ"ردع" علي البليهي

سخرية واستهزاء بصورة كبيرة انهال بها جمهور نادي الهلال خلال الساعات الماضية على نادي النصر، على خلفية خطاب منتشر، لاستحداث وظيفة جديدة بملعب الأول بارك، قبل ديربي العاصمة. (طالع التفاصيل)

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