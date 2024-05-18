في نزال "حلبة النار" .. جورج جيسوس يبدأ مشوار تجديد عقده مع الهلال!

جيسوس في طريقه لتمديد عقده مع الهلال

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بدأ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، في اتخاذ خطوة من أجل تجديد عقده مع ناديه، في نهايته مع نهاية الموسم الحالي.

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وأعلن جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب ديربي الرياض بين النصر والهلال، عن أنه يُجري مفاوضات بالفعل حاليًا مع مسؤولي الزعيم لتجديد عقده.

ونشرت "الميدان الرياضي" بصحيفة اليوم صورة تجمع بين جيسوس والمحامي الخاص به، أثناء تواجدهما في النزال التاريخي "حلبة النار" الذي يقام اليوم السبت.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "جورج جيسوس مدرب الهلال والمحامي الخاص به أثناء التواجد في النزال التاريخي، على خلفية تواجده في الرياض لتجديد عقده مع النادي".

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ويقام نزال "حلبة النار" بين الملاكم الإنجليزي تايسون فيوري، ونظيره الأوكراني أولكسندر أوسيك، من أجل تحديد البطل الأوحد في عالم الملاكمة.

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