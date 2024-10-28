أخبار الهلال اليوم | حقيقة ترشيح جيسوس لتدريب المنتخب السعودي، وحيلة قانونية تحسم قضية نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 أكتوبر 2024.

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عشاق العالمي يرغبون بالعودة لمنصات التتويج ولكن!

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قبل عودة هيرفي رينارد لقيادة منتخب السعودية خلفًا لمانشيني..

"أجريت لقاءات مع ماجد عبد الله أكثر من سامي الجابر"

GOAL

الهلال لم يفز بدوري أبطال آسيا إلا بعد تغيير النظام!

موقف مصابي النصر من مباراة التعاون..

ماذا قال؟

الهلال تخطى التعاون بصعوبة بالغة في دوري روشن السعودي

بعد خلاف قانوني كبير حول نظامية مشاركته أمام العين الإماراتي..