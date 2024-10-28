"أحضر أوراوا والاتحاد سيفوز عليه" .. رد ساخر على عبدالله فلاته بعد التقليل من إنجاز الهلال الآسيوي!

الهلال لم يفز بدوري أبطال آسيا إلا بعد تغيير النظام!

وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، تصريحًا مثيرًا حول نادي الهلال، والذي وصفه بأنه ليس محور العالم، وإذا التقى الاتحاد بأوراوا الياباني، لفاز بالبطولة الآسيوية.

وكان الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز على أوراوا ريد دايموندز، في النهائي، فيما فقد الأزرق اللقب بعد خسارة نهائي نسختي 2017 و2023 أمام الفريق الياباني.

وقال فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الهلال فريق محترم وأحد أقوى الفرق في آسيا، ولكن إذا التقى الاتحاد بنظيره أوراوا فسيجلب البطولة الآسيوية، فيما اعترض الإعلامي وليد الفراج، بقوله إن الهلال هو واجهة الكرة السعودية.

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وبدوره، رد الناقد عبد العزيز الزلال على رسالة فلاته، قائلًا "يجب أن تصل أولًا لتواجه أوراوا"، لتبدأ حالة من الشد والجذب بين الطرفين، بشكل طريف؛ حيث قال فلاته إن الهلال لم يتوج بالآسيوية إلا بعد تغيير النظام، ولكن الاتحاد (جاب البطولة شرق وغرب)، فيما رد الزلال بأن نظام الآسيوية التي توج بها العميد كان بمثابة "دورة رمضانية"، وأن فريق الكرامة السوري تمكن من إخراجهم من البطولة.

يذكر أن الاتحاد توج بلقب دوري أبطال آسيا خلال نسختي 2004 و2005، فيما تمكن الهلال من الفوز بالآسيوية في 2019 و2021، علمًا بأن الأزرق سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخها.