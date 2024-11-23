أخبار الهلال اليوم | كانسيلو يكشف سر رفض ريال مدريد .. و"الزعيم أصبح عقدة رونالدو"!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"نيمار في حماية السعودية!" .. والد نجم الهلال يفاجئ الجماهير ردًا على وجهة اللاعب القادمة

تحدث نيمار دا سيلفا سانتوس، والد النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن "مستقبل" اللاعب البالغ من العمر 32 سنة؛ في ظل الكثير من التقارير المتضاربة، بشأن هذا الأمر. "اقرأ التفاصيل"

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"أثار الجدل بتصريحاته!" .. رد مفاجئ من مدرب الشباب على إصابة عبدالرزاق حمدالله قبل ديربي الهلال

أثار البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، "الجدل" بشأن إصابة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

سافر مع البعثة إلى الدمام .. الهلال يحدد موقف سالم الدوسري من مباراة الخليج

تحدد موقف سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، من المشاركة في مباراة الخليج، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بعد تعافيه من الإصابة في مفصل القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة الاتفاق، في الثامن من نوفمبر الجاري. "اقرأ التفاصيل"

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"ولكنه مساعدي!" .. الشلهوب يرسم البسمة على وجه جيسوس أثناء زيارة جوميس

زار النجم الفرنسي المعتزل حديثاً بافتيمبي جوميس ناديه السابق الهلال قبل لقاء الخليج المقبل ودخل في حوار باسم مع المدرب جورج جيسوس ومساعده محمد الشلهوب. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | طارق النوفل يكشف عن تغيير قادم بعدد الأجانب في دوري روشن

كشف الإعلامي السعودي طارق النوفل، عن وجود خطط جدية لزيادة عدد اللاعبين المحترفين في دوري روشن إلى 9 لاعبين في المستقبل القريب. "اقرأ التفاصيل"

كانسيلو: لم أستمع لنصيحة مدريدية و الانتقال لبرشلونة كان الخطوة الأفضل بمسيرتي

يؤمن جواو كانسيلو مدافع الهلال والمنتخب البرتغالي، أن الانتقال إلى صفوف برشلونة كان القرار الأفضل له طوال مسيرته الكروية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "الله يحلل ميسي عندهم" .. الذايدي: الهلال أصبح عقدة لرونالدو والجميع يرفض قدومه

يؤمن الإعلامي والناقد الرياضي السعودي محمد الذايدي، أن الهلال أصبح بمثابة العقدة بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر. "اقرأ التفاصيل"