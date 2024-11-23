"ولكنه مساعدي!" .. الشلهوب يرسم البسمة على وجه جيسوس أثناء زيارة جوميس

النجم الفرنسي اعتزل حديثاً وزار ناديه السابق

زار النجم الفرنسي المعتزل حديثاً بافتيمبي جوميس ناديه السابق الهلال قبل لقاء الخليج المقبل ودخل في حوار باسم مع المدرب جورج جيسوس ومساعده محمد الشلهوب.

جوميس الذي لعب للهلال بين 2018 و2022 أعلن اعتزاله الشهر الجاري عقب مشوار حافل شهد حمله قمصان أندية بحجم ليون وجلطة سراي ومارسيليا ومحطة أخيرة في اليابان مع كاواساكي.

وقرر جوميس استرجاع الذكريات وزيارة تدريبات الزعيم الهلالي، والتقى زملاء الماضي وأبرزهم علي البليهي الذي ظهر ضاحكاً معه، والمدرب الذي يرتبط معه بعلاقة خاص بحسب تصريحاته السابقة جيسوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسأل جوميس جيسوس عن زميله السابق الشلهوب وإذا كان سيصبح مدرباً جيداً، ليرد البرتغالي: "ولكنه مساعدي"، وسط ضحكات الثنائي، وتأكيد جيسوس بأن الشلهوب سيكون مدرباً جيداً في المستقبل.

وتزامل جوميس مع الشلهوب قبل اعتزال النجم السعودي ورحيل الفرنسي، وقرر الانضمام كمساعد للجهاز الفني لجيسوس مع عودته لقيادة الزعيم الهلالي في فترته الثانية مع النادي السعودي.