"أثار الجدل بتصريحاته!" .. رد مفاجئ من مدرب الشباب على إصابة عبدالرزاق حمدالله قبل ديربي الهلال

الشباب يعاني هجوميًا في غياب عبدالرزاق حمدالله..

أثار البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، "الجدل" بشأن إصابة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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حمدالله البالغ من العمر 33 سنة، غاب عن تعادل الشباب (1-1) مع مستضيفه الأخدود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ بسبب الإصابة.

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وحسب تقارير محلية؛ من المتوقع أن يغيب المهاجم المغربي عن ديربي الشباب والهلال، يوم 30 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري؛ بسبب نفس الإصابة، التي جاءت على مستوى "عضلة الفخذ".

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وبعد التعادل مع الأخدود.. تم توجيه سؤال إلى مدرب الشباب، في المؤتمر الصحفي؛ بشأن طبيعة إصابة عبدالرزاق حمدالله، ومدة غيابه عن الملاعب.

فيتور بيريرا فاجأ وسائل الإعلام والصحفيين الحاضرين في المؤتمر، برد غريب للغاية وغير متوقع؛ عندما قال: "أنا لست طبيبًا.. بإمكانكم الذهاب وسؤال طبيب الفريق"؛ ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير.

جدير بالذكر أن حمدالله انضم إلى الشباب في صيف 2024، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 2 أخريين، خلال 8 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.