أخبار الهلال اليوم | توعد جماهير الريان .. وقرار جورج جيسوس تجاه رينان لودي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 14 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، وما يدور حول الفريق.

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جماهير الريان تتوعد الهلال قبل الصدام الآسيوي

توعدت جماهير نادي الريان القطري، نادي الهلال قبل الصدام الآسيوي الذي سيجمع بين الطرفين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وبعد فوز الريان على الشحانية ضمن منافسات الدوري القطري، قامت الجماهير القطرية بترديد مقولة: "هاتوا الهلالي"، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين.

ويستضيف الريان نظيره الهلال في قطر، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال آسيا النخبة.

جيسوس يستبعد لودي من قائمة الهلال لمواجهة الرياض

قرر المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، استبعاد النجم البرازيلي رينان لودي من قائمة الهلال لمواجهة الرياض.

وشهدت قائمة الأجانب في صفوف الهلال لمواجهة الرياض الآتي: "ياسين بونو، جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، مالكوم، ماركوس ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش".

"معنا كان يصلي على كرسي" .. لاعب الهلال السابق يستفز الجماهير بلقطته المبهرة مع التعاون!

حازت لقطة في مباراة التعاون والخليج، على اهتمام جماهير نادي الهلال، واستفزازهم دون قصد، في اللقاء الذي انتهى بفوز التعاون بهدفين دون مقابل، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"بعد شائعات تورطه في حادث فهد المولد" .. رئيس الهلال الأسبق يرد بحسم

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن حقيقة "تورطه" في حادث النجم الدولي فهد المولد، جناح فريق الشباب ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

خطأ ساذج من "بي بي سي" يسجل الظهور الأول لإيفان توني بقميص الهلال!

حصلت مباراة الكلاسيكو بين النصر وضيفه الأهلي، التي انتهت بتعادل مثير (1-1)، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على اهتمام واسع من وسائل إعلام خارج حدود المملكة. "اقرأ التفاصيل"