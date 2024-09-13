"بعد شائعات تورطه في حادث فهد المولد" .. رئيس الهلال الأسبق يرد بحسم

اللاعب في حالة حرجة حاليًا..

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن حقيقة "تورطه" في حادث النجم الدولي فهد المولد، جناح فريق الشباب ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

المولد البالغ من العمر 29 سنة، يرقد في "العناية المركزة" بأحد مستشفيات مدينة دبي الإماراتية، منذ يوم أمس الخميس؛ وذلك بعد حادث عرضي - حسب بيان نادي الشباب -، والذي لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

لكن.. التقارير الصحفية تضاربت بشأن واقعة النجم الدولي السعودي؛ حيث زعم البعض أن اللاعب سقط من شرفته بالدور الثاني، بينما قال آخرون إنه تعرض لحادث مروري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيتهم.. نشر بعض النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصة "إكس" تحديدًا، تفاصيلًا أخرى عن حادث فهد المولد؛ حيث زعموا تورط ابن مساعد، وذلك بقيام أشخاص تابعين لرئيس الهلال الأسبق، باقتحام منزل اللاعب في دبي، ورميه من الدور الثاني بشكل متعمد؛ على حد قولهم.

وعلى الفور.. رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على هذه الاتهامات، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة؛ قائلًا بالحرف: "أولًا: شفى الله فهد المولد وعافاه.. ثانيًا: أنا في باريس.. ثالثًا: لا للمخدرات".

وكان موقع قناة "العربية"، قد دعم رواية سقوط فهد المولد من شرفته في مدينة دبي، ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباح يوم الخميس؛ ولكنه أشار إلى أن اللاعب كان وحيدًا في المنزل.

الموقع أكد أن مجوعة من أصدقاء فهد المولد، كانوا يتواجدون معه، ولكنهم غادروا قبل الحادث بـ"3 ساعات كاملة"، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة الكاميرات لمعرفة أسباب الواقعة.