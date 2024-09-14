خطأ ساذج من "بي بي سي" يسجل الظهور الأول لإيفان توني بقميص الهلال!

الكلاسيكو السعودي يحظى باهتمام عالمي

حصلت مباراة الكلاسيكو بين النصر وضيفه الأهلي، التي انتهت بتعادل مثير (1-1)، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على اهتمام واسع من وسائل إعلام خارج حدود المملكة.

وحرصت شبكة "BBC" على تغطية أحداث المباراة من خلال حساب برنامجها الشهير "Match of the day"، على منصة "X" (تويتر سابقًا)، خصوصًا أنها شهدت الظهور الأول للنجم الإنجليزي إيفان توني مع فريقه الجديد الأهلي.

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لكن حساب البرنامج الرياضي الأشهر في إنجلترا، وقع في سقطة كبيرة عندما ذكر أن إيفان توني سيخوض مباراته الأولى مع فريق الهلال بدلاً من الأهلي.

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وقام المتابعون بتصحيح خطأ الشبكة من خلال التعليقات، قبل أن يتراجع المسؤولون عن التغريدة ويتم حذفها، لتنشر من جديد بعد التصحيح (إيفان توني لاعب الأهلي)، لكن الجماهير كانت قد حصلت على صورة من التغريدة الخاطئة وتداولتها بشكل واسع.

وكان النصر متأخرًا، حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع على ملعبه بهدف سجله الإيفواري فرانك كيسيه للأهلي، قبل أن ينقذ بسام الحريجي أصحاب الأرض بهدف تعادل قاتل (90+9).

وبعد مباراة الأمس، رفع النصر رصيده إلى 5 نقاط من التعادل في مباراتين وفوز وحيد، بينما يأتي الأهلي خلفه بفارق نقطة واحدة، بعد مرور 3 جولات.