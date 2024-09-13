"معنا كان يصلي على كرسي" .. لاعب الهلال السابق يستفز الجماهير بلقطته المبهرة مع التعاون!

حسرة هلالية..

حازت لقطة في مباراة التعاون والخليج، على اهتمام جماهير نادي الهلال، واستفزازهم دون قصد، في اللقاء الذي انتهى بفوز التعاون بهدفين دون مقابل، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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التعاون حقق فوزًا على الخليج بثنائية موسى بارو وسلطان مندش في الدقيقتين 18 و51، إلا أن صاحب اللقطة الأكثر إثارة للجدل، هو متعب المفرج، مدافع الهلال السابق، والذي شارك في التشكيل الأساسي بمباراة اليوم.

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اللقطة كانت في الدقيقة 45+2، حيث استعرض الناقل الرسمي، حركة رائعة من متعب المفرج الذي نجح في استخلاص كرة خطيرة من خالد ناري، لينقذ فريقه من فرصة محققة لتهديد الحارس مايلسون.

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وأثارت لقطة متعب المفرج، تعجب جماهير الهلال، من تألقه بعد العودة إلى التعاون، وذلك بعد 4 سنوات من فترة احترافه مع الأزرق، والتي شهدت غياب اللاعب لفترات طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، الأمر الذي دفع أحد المتابعين الهلاليين، لوصف المفرج بأنه "كان يصلي على كرسي" في الهلال.

وخاض متعب الحربي 27 مباراة رسمية فقط مع الهلال، خلال 4 مواسم، كان أبرزها في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، أمام بوهانج ستيلرز الكوري، حيث توج الهلال باللقب الآسيوي الرابع، بعد الفوز بنتيجة (2-0).