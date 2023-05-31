أخبار الهلال اليوم | تغييرات بالجملة متوقعة أمام الرائد .. ورسالة سامي الجابر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية، أبرز أخبار فريق الهلال السعودي، اليوم الأربعاء 31 مايو 2023.

ليونيل ميسي لا يكفي .. نجم عالمي يرفض الانتقال إلى الهلال

رفض نجم عالمي كبير، الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ على الرغم من احتمالية مزاملة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

بعد تسريبه قبل حفل تتويج الاتحاد .. سخرية هلالية من التصميم الجديد لكأس دوري روشن

تداول بشكل واسع رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة يدعي مروجوها أنها التصميم الجديد لكأس دوري روشن السعودي 2022-2023م، وهو ما دفع الهلاليين للسخرية. "اقرأ التفاصيل"

ميسي اقترب؟ .. ياسر المسحل يسير "عكس التيار" في حديثه عن ليونيل ولويس إنريكي

بينما يتحدث الجميع عن اقتراب صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانضمام لنادي الهلال السعودي، كان لياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رأيًا آخر. "اقرأ التفاصيل"

طلب خاص من برشلونة لميسي يُعطل انتقاله إلى الهلال السعودي!

قدم نادي برشلونة طلباً خاصاً إلى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان من شأنه تعطيل انتقاله إلى الهلال، قبل التحرك رسميًا من قبل البلوجرانا لضمه. "اقرأ التفاصيل"

مدرب عاطل .. فهد بن نافل يرشح اسمًا "غير متوقع" لقيادة الهلال

لا يزال مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يبحث عن مدير فني عالمي جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي القادم 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

خاص | رفض الهلال ومونديال الاتحاد .. نجم كبير يختار عرض الأهلي الضخم

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، من حسم الصفقة الرابعة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

منافس آخر يهدد الهلال .. ليونيل ميسي يرفض العودة إلى برشلونة!

تتواصل حالة التكهنات حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده في "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم الحالي. "اقرأ التفاصيل"

سامي الجابر يوجه رسالة إلى عبد الله عطيف

حرص سامي الجابر أسطورة نادي الهلال، على توجيه رسالة إلى عبد الله عطيف لاعب وسط الزعيم، بعد رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ونشر الجابر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "اليوم يودعنا واحد من أبرز نجوم الجيل الذهبي في نادي الهلال، وداعًا يا موسيقار الزعيم والمنتخب السعودي، وستبقى في ذاكرة كل الهلاليين ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة".

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على تشكيل فريقه الذي سيلعب أمام الرائد، بالجولة 30 "الأخيرة" ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وجاء تشكيل الهلال المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: جوستافو كوييار، مصعب الجوير، أندريه كاريلو.

الهجوم: محمد القحطاني، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.