"رفض إغراءات الهلال ومونديال الاتحاد" .. نجم كبير يختار الأهلي

الأهلي يعود إلى دوري روشن السعودي بصفقات كبرى

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، من حسم الصفقة الرابعة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي حصل على توقيع متوسط ميدان الهلال عبدالله عطيف، وثنائي التعاون سميحان النابت وفهد الرشيدي، في شهر يناير الماضي؛ على أن ينضموا إلى الفريق رسميًا، في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، اختيار فراس البريكان، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الانتقال إلى الأهلي؛ حيث أبدى رغبة قوية في تمثيل الفريق.

وكتب الرشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "البريكان أبدى رغبته بتمثيل الأهلي، والآن يبقى التفاوض بين الناديين، على السنتين المتبقيتين في عقد اللاعب".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن طلب الفتح، مبلغ مالي ضخم، مقابل الاستغناء عن اللاعب، معربًا عن ثقته في أن المفاوض الأهلاوي، سيعمل على تخفيض قيمة الصفقة.

البريكان الذي بدأ مسيرته الكروية في نادي النصر، أبدع مع الفتح في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث سجل 17 هدفًا وصنع 4 آخرين في 29 مباراة رسمية، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، أكدت على حصول البريكان، على عرض ضخم من نادي الهلال، بالإضافة إلى اهتمام من الاتحاد، للتعاقد معه؛ حيث إغراءات المشاركة في كأس العالم للأندية.