بعد تسريبه قبل حفل تتويج الاتحاد .. سخرية هلالية من التصميم الجديد لكأس دوري روشن

أشبه بـ"صحن البقلاوة" و"إبريق القهوة" وغيرها من الأوصاف الساخرة التي قوبل بها التصميم المزعوم لكأس دوري روشن

تداول بشكل واسع رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة يدعي مروجوها أنها التصميم الجديد لكأس دوري روشن السعودي 2022-2023م، وهو ما دفع الهلاليين للسخرية.

العميد سيتوج اليوم الأربعاء، بطلًا لدوري روشن، عقب مواجهة الطائي، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وادعى البعض قيام إدارة استاد الجوهرة المشعة بتجربة بعض الفعاليات المقرر تنظيمها خلال حفل التتويج الليلة، ناشرين صورة زاعمين أنها التصميم الجديد لكأس الدوري.

التصميم الجديد دفع الكثيرين للسخرية، خاصةً الهلاليين في ظل احتفاظ ناديهم بالتصميم الخاص بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي نال إعجاب الكثيرين، فيما يشبه كأس دوري روشن إلى حد كبير تصميم كأس دوري عبد اللطيف جميل، الذي امتد من موسم 2013-2014م وحتى 2017-2018م.

الحساب الجماهيري الهلالي "مدرج الهلال"، نشر صورة تشبه التصميم الجديد للكأس، معلقًا: "صرفوهم بهذا" مع بعض الضحكات الساخرة، فيما حملت التعليقات الأخرى أوصاف ساخرة، كإبريق قهوة، وصحن بقلاوة وغيرها.

جدير بالذكر أن الاتحاد حقق اللقب بعد صراع مع النصر حتى الجولة الـ29 قبل أن يتسع الفارق بينهما لخمس نقاط، ليحصد النمور اللقب التاسع في تاريخهم والأول بعد موسم 2008-2009م.