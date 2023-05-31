مدرب عاطل .. فهد بن نافل يرشح اسمًا "غير متوقع" لقيادة الهلال

اسم تدريبي جديد يدخل قائمة ترشيحات نادي الهلال للموسم الرياضي القادم

لا يزال مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يبحث عن مدير فني عالمي جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال ودع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، الذي عاد إلى بلاده لظروف شخصية؛ حيث يتولى نجله ومساعده إيميليانو، المهمة مؤقتًا حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، والذي يسدل الستار عليه رسميًا، الليلة.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "fotomac"، دخول المدير الفني التركي فاتح تريم، قائمة ترشيحات الإدارة الهلالية؛ لقيادة الفريق الأول في الموسم القادم.

وكشفت الصحيفة، عن أن تريم لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ في الوقت الحالي؛ وذلك منذ الرحيل عن تدريب جلطة سراي التركي، في يناير من عام 2022.

وأوضحت أن دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي يستعد لجلب أبرز نجوم العالمي، قد يكون محطة المدير الفني التركي؛ لاستكمال مسيرته التدريبية.

جدير بالذكر أن أكثر من اسم تدريبي عالمي، ارتبط بقيادة الزعيم الهلالي في الموسم القادم؛ أبرزهم الإسباني لويس إنريكي والإيطالي لوسيانو سباليتي.