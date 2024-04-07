أخبار الهلال اليوم | تحذير من كارثة في السوبر وهلالي ينتقم من لاعب الزعيم بسبب كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأحد الموافق السابع من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد الموافق السابع من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رسالة اللاعبين من أبو ظبي

وجه لاعبو الهلال رسائل لجماهير ناديهم، مطالبين إياهم بالزحف إلى أبو ظبي الإماراتية، لدعم الفريق في ديربي الغد أمام النصر ضمن نصف نهائي كأس الدرعية السوبر السعودي.

بعثة الزعيم كانت قد وصلت للإمارات صباح اليوم الأحد، على أن تتدرب مساءً على ملعب محمد بن زايد.

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"ما يحدث استفزاز للهلال" .. إعلامي يحذر من وقوع كارثة جديدة في كأس السوبر!

أعرب الإعلامي الرياضي خالد الدلاك عن استيائه مما يحدث في الاستعدادات لكأس السوبر السعودي، محذرًا من ضياع حقوق الهلال. (طالع التفاصيل)

فيديو | علي البليهي يُفاجئ جورج جيسوس بتحية غريبة في الإمارات!

حرص النجم علي البليهي مدافع نادي الهلال، على توجيه تحية خاصة وغريبة إلى مدربه البرتغالي جورج جيسوس، بعد وصول بعثة الفريق إلى الإمارات. (طالع التفاصيل)

"استنزف فريقي" .. مدرب الشباب يتهم الهلال بالتسبب في التعثر أمام الطائي

على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على مواجهة الشباب أمام الهلال، إلا أن فيتور بيريرا مدرب الليوث لديه وجهة نظر بأن الزعيم السبب وراء تعثر فريقه ضد الطائي. (طالع التفاصيل)

جورج جيسوس يضع خطة "إماراتية" لتجهيز نجم الهلال قبل ديربي النصر

وضع البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، خطة من أجل تجهيز أحد نجوم فريقه للمشاركة في مباراة ديربي الرياض أمام النصر. (طالع التفاصيل)

"لن يعادل ريال مدريد وبرشلونة".. هذا الفريق يحرم الهلال من إغلاق صفحات التاريخ

يواصل فريق الهلال كتابة التاريخ في الملاعب السعودية، بل والعالمية، بعد تحقيق مسيرة ذهبية من الانتصارات المتتالية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس. (طالع التفاصيل)

الدخان لا يكفي .. لا تظلموا سعود عبد الحميد واتركوه يُغير خريطة اللاعبين السعوديين!

"لا دخان دون نار" .. هذا هو التعليق المناسب على الأخبار التي تم تداولها حول تلقي سعود عبد الحميد عرضًا للاحتراف الأوروبي، على الرغم من نفي وكيل أعماله سريعًا تلك الأخبار، ولكن لا تخرج مثل تلك الأخبار إلا إذا هناك ما تم تداولها بخصوص هذا الشأن، فلماذا لا يحصل سعود على هذه الفرصة لتغيير التاريخ؟ (طالع التفاصيل)

هلالي ينتقم من كنو بسبب رونالدو

وجه أحد المشجعين، رسالة مفاجئة إلى محمد كنو، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، في مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل. (طالع التفاصيل)

"نيمار تسبب في تفجير هاتفي".. طبيب يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

كشف ثامر الشهراني، أخصائي علاج طبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، عن قصة طريفة حول تغريدته بشأن إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور، التي لاقت اهتمامًا عالميًا وكانت بمثابة مفاجأة غير متوقعة. (طالع التفاصيل)

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