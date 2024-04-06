"حسبي الله ونعم الوكيل".. مشجع يدعو على كنو بسبب نجم النصر

رسالة مفاجئة من مشجع لنجم الهلال

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وجه أحد المشجعين، رسالة مفاجئة إلى محمد كنو، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، في مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل.

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وقال المشجع لكنو، أثناء خروجه مع بعثة الهلال، "حسبي الله ونعم الوكيل، المفروض الدون هلالي"، في إشارة إلى قائد النصر كريستيانو رونالدو.

القصة تعود إلى صيف 2022، حيث اعترف فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية، بدخول النادي في مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء تواجده في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وفي مايو 2022، أصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بحرمان نادي الهلال من التسجيل لفترتين، مع إيقاف محمد كنو لمدة 4 شهور رسميًا، بناءً على شكوى مقدمة من نادي النصر، تفيد بقيام اللاعب بإنهاء عقده مع النصر من طرف واحد، دون سبب مشروع، وذلك بعد إعلان الهلال عن تجديد عقد اللاعب.

وفي أواخر ديسمبر من نفس العام، أعلن نادي النصر عن الصفقة التي أحدث زلزالًا في الأوساط الرياضية العالمية، بالتعاقد رسميًا مع كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد لمدة موسمين ونصف.

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وتمكن رونالدو من إحراز 56 هدفًا وصناعة 14 تمريرة حاسمة مع النصر، كما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه، بعد إحراز هدفين في شباك الهلال، في المباراة النهائية التي شهدت مواجهة سعودية خالصة.

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