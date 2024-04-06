الدخان لا يكفي .. لا تظلموا سعود عبد الحميد واتركوه يُغير خريطة اللاعبين السعوديين!

هل يستحق سعود عبد الحميد أن يظل محليًا طوال مسيرته؟

SHAHID

"لا دخان دون نار" .. هذا هو التعليق المناسب على الأخبار التي تم تداولها حول تلقي سعود عبد الحميد عرضًا للاحتراف الأوروبي، على الرغم من نفي وكيل أعماله سريعًا تلك الأخبار، ولكن لا تخرج مثل تلك الأخبار إلا إذا هناك ما تم تداولها بخصوص هذا الشأن، فلماذا لا يحصل سعود على هذه الفرصة لتغيير التاريخ؟

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد ما قدمه سعود عبد الحميد من مستويات رائعة سواء مع نادي الهلال أو المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية، كان من الطبيعي أن يلقى اهتمامًا من الأندية الأوروبية، ولكن تمسك الزعيم به قد يجعله يظل لاعبًا محليًا.

تحول كبير في مستوى سعود عبد الحميد

الكثير من الجماهير وجهت اللوم على سعود عبد الحميد، حينما اختار عدم تجديد عقده مع الاتحاد، والانتقال إلى نادي الهلال، لأنه كان ضمن العناصر الشابة التي كان يُريد العميد البناء عليها.

ولكن مع مرور الوقت، تبين أن قرار عبد الحميد بترك الاتحاد والانتقال إلى الهلال كان صائبًا 100%، بعد التطور الكبير الذي ظهر به النجم الدولي.

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انتقال سعود إلى الهلال منحه الفرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية والمنافسة بقوة من أجل التواجد بالتشكيل الأساسي للزعيم، كما أن تواجد هذه الكوكبة من النجوم الأجانب في صفوف الفريق الأزرق، ساهم بشكل كبير في تطوره.

احتكاك عبد الحميد مع هؤلاء النجوم، رفع كثيرًا من مستواه الفني والبدني، وقبل ذلك تطور ذهنيًا وعقليًا، وأصبح يمتلك عقلية احترافية ممتازة، جعلته جاهزًا للعب في أي فريق أوروبي.

التطور الفني لسعود عبد الحميد

تطور سعود عبد الحميد فنيًا، حيث أصبح الآن اللعب في أكثر من مركز، سواء في الظهير الأيمن أو الأيسر، بجانب قلب الدفاع.

كما أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، اعتمد عليه من قبل في مركز لاعب الوسط المحور.

قدرة سعود عبد الحميد في اللعب بأكثر من مركز، يمنح مدربه خيارات فنية كثيرة، لأنه قادر على سد أي ثغرة يُعاني منها فريقه أو منتخب بلاده.

تغيير خريطة المحترفين السعوديين

الجميع يعرف جيدًا أن النجوم السعوديين على مر التاريخ، لم يفلحوا في التجارب الاحترافية لأسباب مختلفة، وبعد أن تطورت الكرة السعودية بشكل كبير، أصبح لا ينقصها سوى أن نرى أكثر من لاعب سعودي يحترف بأكبر الدوريات الأوروبية.

وسعود عبد الحميد صاحب الـ24 عامًا، أصبح جاهزًا أتم الجاهزية كي نراه في أفضل الدوريات والأندية الأوروبية، فمستواه لا يقل عن أي ظهير أيمن في تلك الأندية، بل يتفوق على بعضهم.

لاعب بعقلية سعود عبد الحميد الانضباطية الكبيرة، سيكون قادرًا على تغيير خريطة المحترفين السعوديين في أوروبا، وسيفتح الباب أمام احتراف أكثر من نجم آخر.

فلماذا لا يتم فتح الباب أمامه من أجل الاحتراف وتمثيل المملكة في أوروبا؟ حتى لو انتقل إلى فريق أوروبي لا يمتلك اسمًا كبيرًا، فاتخاذ قرار السماح له بالاحتراف سيكون مفتاح تطوره بشكل أكبر وانتقاله إلى فريق أكبر ودوري أفضل.

SHAHID