"استنزف فريقي" .. مدرب الشباب يتهم الهلال بالتسبب في التعثر أمام الطائي

مدرب الشباب يتحدث عن سبب تعادله أمام الطائي

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على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على مواجهة الشباب أمام الهلال، إلا أن فيتور بيريرا مدرب الليوث لديه وجهة نظر بأن الزعيم السبب وراء تعثر فريقه ضد الطائي.

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وتعادل الشباب سلبيًا أمام الطائي، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال فيتور بيريرا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لعبنا خلال أسبوع 3 مباريات، وهذا الأمر غير معتاد، بدأنا المباراة بمواجهة الهلال وهي المباراة التي استنزفت جهدنا".

وأضاف مدرب الشباب: "بالنسبة لي المباراة انتهت بالفوز 1-0، لأننا لعبنا مباراة جيدة وخلقنا فرص، ولكن في المجمل لعبنا جيدًا".

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وكان الهلال قد واجه الشباب يوم السبت 30 مارس الماضي، وحقق الزعيم الانتصار في تلك المواجهة بنتيجة 4-3.

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