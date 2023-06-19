أخبار الهلال اليوم | بنود سرية في عقد ليونيل ميسي .. وتطورات مثيرة عن صفقتي لوكاكو وبرناردو سيلفا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ19 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ19 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

لوكاكو يرد على عرض الهلال الجديد .. "حسم قراره بنسبة 100%"

رد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، على عرض الهلال الجديد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

الهلال ينافس باريس سان جيرمان على برناردو سيلفا .. واللاعب يختار ناديه الجديد!

لن يكتفي بنجم واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة، فنادي الهلال يبدو وكأنه في طريقه للتعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين العالميين؛ لتعويض فشله في التوقيع مع الأسطورة الأرجنتينية لونيل ميسي، في الصيف الحالي (طالع التفاصيل).

ليس ليونيل ميسي .. هذا الشخص قد يمنع الهلال من التعاقد مع نيمار!

تحوّل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أن يكون الهدف "رقم 1" لنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

ضمن الملايين رغم رفض الهلال .. كشف "البنود السرية" في عقد ليونيل ميسي مع وزارة السياحة السعودية

ربما خسر الأرجنتيني ليونيل ميسي المليارات برفضه عرض الهلال السعودي لتمثيله في الموسم المقبل، لكن مؤكدًا أنه يحصل من السعودية الكثير من وراء منصبه كسفير للسياحة في المملكة (طالع التفاصيل).

انتفاضة جماهيرية .. "الهلاليون يطردون نجمهم لضم هذا اللاعب والاتحاد يشمت في سعود عبد الحميد"!

انتفضت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ لضم أحد النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

وزارة الرياضة لم تدعم الهلال؟ .. كشف سر مدهش عن صفقات الفريق الجديدة

حسب كافة التقارير العالمية؛ سيكون الثنائي البرتغالي روبن نيفيش والسنغالي كاليدو كوليبالي، أول صفقتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

الهلال لن يهدأ بعد فشل صفقة ميسي .. قناص ريال مدريد مطلوب في السعودية!

وضع المفاوض السعودي قائمة من المرشحين للانضمام إلى الهلال بعد فشل التعاقد مع ليونيل ميسي وتوقيع الأخير مع إنتر ميامي الأمريكي (طالع التفاصيل).

ما هو راتب روبن نيفيز في الهلال؟ وما قيمة العرض المقدم له؟

اقترب نادي الهلال السعودي من إتمام التعاقد مع روبن نيفيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي في ضربة قوية من الزعيم لبرشلونة (طالع التفاصيل).