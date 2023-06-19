لوكاكو يرد على عرض الهلال الجديد .. "حسم قراره بنسبة 100%"

بعد أيام طويلة من الجدل.. حسم روميلو لوكاكو قراره النهائي من الانتقال إلى نادي الهلال

رد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، على عرض الهلال الجديد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال عقد اجتماعًا مع لوكاكو، وعرض عليه راتبًا سنويًا يقدر بـ25 مليون يورو - حسب مصادر جول -، وهو ما تم رفضه، قبل أن تكشف تقارير سعودية في الساعات القليلة الماضية، عن زيادة الزعيم، المبلغ المقدم إلى اللاعب.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، رفض المهاجم البلجيكي، العرض السعودي بنسبة 100%؛ حيث قرر البقاء في الملاعب الأوروبية، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

روميلو لوكاكو البالغ من العمر 30 سنة، لعب في صفوف إنتر ميلانو الإيطالي، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، معارًا من تشيلسي؛ مسجلًا 14 هدفًا وصانعًا 7 آخرين، في 37 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن إنتر ميلانو، يتفاوض مع العملاق الإنجليزي في الوقت الحالي؛ لشراء عقد لوكاكو نهائيًا، أو تمديد إعارته لمدة موسم رياضي آخر.